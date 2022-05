A caccia dell'erede di Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero ha salutato la Juventus dopo 17 anni di onorato servizio e la Juve pensa al suo sostituto. Il reparto sarà composto dal nuovo capitano Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt (comunque al centro del mercato e di una delicata trattativa per il rinnovo) e per ora Daniele Rugani, con Federico Gatti sullo sfondo, che verrà valutato al rientro dall'esperienza al Frosinone. E allora via al mercato, con in atto un autentico casting. IL CASTING - "Con l'Arsenal sono avviati i contatti per il brasiliano Gabriel, diventato una prima scelta della Juve anche con l'obiettivo di trovare l'incastro giusto per agevolare l'uscita di Arthur proprio verso i Gunners: più facile a dirsi che a farsi uno scambio, l'Arsenal valuta Gabriel quasi 50 milioni e punta ad abbassare invece la valutazione del centrocampista bianconero, ma c'è dialogo e la parti si riaggiorneranno" scrive il Corriere dello Sport. E non solo: "Alta la richiesta del Monaco per Benoit Badiashile, con il suo entourage i discorsi sono molto ben avviati da tempo, manca l'accordo col club del Principato che valuta il suo gioiello almeno 35 milioni". A loro si aggiunge Milenkovic, con ben più di una telefonata fatta con Fali Ramadani perché può liberarsi dalla Fiorentina a fronte di un'offerta da 15 milioni. Il tutto senza dimenticare Kalidou Koulibaly, quasi impossibile da strappare al Napoli di Aurelio De Laurentiis, per la Juve. Indietro Francesco Acerbi e Alessio Romagnoli che non convincono.