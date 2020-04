L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, secondo giocatore di Serie A colpito dal coronavirus, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Ora sto bene. La prima settimana ho avuto un giorno la febbre, poi per altri 5-6 giorni la tosse, in più facevo fatica a sentire gli odori e mi faceva male la schiena. La seconda settimana non ero al massimo delle forze, ma poi è andato tutto a posto. Ho ricevuto 400 messaggi solo su WhatsApp, tutto questo affetto mi ha fatto piacere”



SULLA RIPRESA – “Il calcio supererà questa crisi, ma non bisogna avere fretta a fare tutto come prima. Bisogna procedere con cautela ed essere lucidi perché la battaglia a questo virus non è ancora finita. Ora ci sono cose più importanti del pallone, ripartiremo solo quando non ci saranno rischi per la salute. Noi calciatori saremmo felicissimi di tornare, ma bisogna farlo in sicurezza, quando tutti stanno bene”



SULLO SCUDETTO – “Difficile dire adesso chi vince, ci sono troppe variabili. Il campionato sarà falsato, è dura riprendere dopo due mesi di stop e probabilmente con soli 20 giorni di preparazione. Ranieri ha detto una cosa intelligente quando ha paragonato i calciatori alle Ferrari, che hanno bisogno della giusta preparazione per carburare”



SU RONALDO – “Mi ha copiato, mi sono allenato con i bambini due settimane prima di Cristiano Ronaldo. Cercavo di fare il papà e di coinvolgere i bimbi. Stare dentro in casa, chiusi, per loro non è semplice”.