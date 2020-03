L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, secondo giocatore risultato positivo al coronavirus in Serie A, ha raccontato la sua esperienza a Sky Sport: “Ora sto bene, ho già ripreso ad allenarmi in casa per quello che posso fare. Mi sono ripreso, anche la mia famiglia sta bene. Post per Bergamo? Questa tragedia che mi ha colpito profondamente, così come ha colpito milioni di italiani e tantissime persone nel mondo. Pensavo soprattutto ai miei genitori, chiusi in casa da un mese. Sentivo che bisognava fare qualcosa. Noi che abbiamo visibilità possiamo fare tanto per persone meno fortunate di noi.



SUL VIRUS – “Il virus mi ha colpito in maniera leggera, ho avuto la febbre per un giorno e una brutta tossa per quasi sei giorni. Ero sempre sotto controllo, il dottore mi chiamava quotidianamente. Ora sono risultato negativo, devo attendere altre 24 ore per il secondo tampone che mi darà la sicurezza di essere guarito. Ho ricevuto tanti messaggi. Solo su Whatsapp me ne sono arrivati più di 300, ci ho messo una settimana per rispondere a tutti. Sono rimasto sorpreso, vuol dire che tante persone mi vogliono bene. Ora mi alleno con continuità da due settimane. All’inizio non riuscivo ad allenarmi, non mi sentivo in forma e ho cercato di evitare”.