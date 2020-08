1









Daniele Fuzato, terzo portiere della Roma, ha debuttato in una gara ufficiale con la maglia giallorossa, nella vittoria (3-1) sul campo della Juventus. A Globo Esporte ha raccontato: "È stato un momento di grande gioia e felicità, la realizzazione di un sogno anche per la mia famiglia. Un momento voluto e preparato da Dio. Per due anni ho lavorato, rispettato i miei compagni e aspettato la mia opportunità. La Roma non aveva mai vinto in quello stadio e alla fine abbiamo spezzato quel tabù. Aver giocato quella partita resterà nella storia”.



BUFFON - “È un riferimento, anche perché sono cresciuto vedendolo giocare sempre ad alti livelli e vincere trofei importanti. Ho scattato quella foto con lui per averla come ricordo e promemoria. Sono dei momenti rari nella vita, aver diviso il campo con lui è stato un privilegio”.