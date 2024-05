Futuro Zirkzee: Juventus in corsa, la situazione

La clausola

Il vantaggio della Juve

La priorità della Juventus, aspettando la firma e l'annuncio di Thiago Motta, è quella dei rinnovi di contratto. In particolare diCristiano Giuntoli però lavora anche per portare nuovi innesti nell'immediato come Di Gregorio e Riccardo Calafiori. In tutto ciò,Zirkzee, come Calafiori, è stato uno dei giocatori rivelazione della fantastica stagione del Bologna e come il difensore, può lasciare il club rossoblù per fare il salto in una big.Zirkzee però ha fin qui manifestato il desiderio di restare se possibile in Italia. Questo, insieme ad altri due fattori, fanno si che a Torino non sia stata abbandonata questa pista, nonostante la forte concorrenza.Prima di tutto, c'è la questione della. Nessuna asta quindi, non per quanto riguarda il cartellino almeno ma eventualmente solo per l'ingaggio del giocatore. Chiunque lo vuole, sa quanto serve per prenderlo. Mai come in questo caso. E su questo, la Juventus ha un grande vantaggio rispetto alle altre.Capire il perché è facile; con il tecnico italo brasiliano, Zirkzee è esploso passando da essere un'alternativa all'elemento forse più importante della squadra. Da parte del giocatore c'è tanta riconoscenza nei confronti del prossimo allenatore bianconero e questo dà alla Juventus un'arma in più per convincerlo. In ogni caso però, la Juve prima di affondare il colpo dovrà fare spazio in attacco;ma serve un'offerta che possa convincere il club ma soprattutto i giocatori.