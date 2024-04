Futuro Zidane, c'è una novità

Sono molti i tifosi della Juventus che sognano di vedere sulla panchina Zinedine Zidane. Negli anni, più volte il francese è stato accostato alla panchina bianconera, anche se al momento sembra restare solo un sogno, visto anche il super ingaggio che chiede Zidane e che va contro i nuovi parametri del club. C'è una novità sul futuro del tecnico.Come riferisce Marca infatti, nei giorni scorsi il Bayern Monaco ha contattato l'agente di Zidane per comunicargli l'interesse della società tedesca per un suo possibile arrivo. I nomi di Nagelsmann, Flick e Mourinho sono già usciti più volte come possibili successori di Tuchel ma l'ultima mossa compiuta da Monaco punta al tecnico che ha vinto tre Champions League consecutive sulla panchina del Real Madrid.mesi di ritardo