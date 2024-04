Nicolòsi prepara per il suo ritorno in Italia dopo un'esperienza meno brillante all'Aston Villa, dove ha segnato solo 3 gol in 34 presenze in tutte le competizioni. Il giocatore manifesta una forte voglia di tornare a giocare in Serie A. Nonostante le difficoltà incontrate, il tecnico Luciano Spalletti sembra intenzionato a puntare su di lui, e Zaniolo potrebbe far parte della squadra della Nazionale italiana per gli imminenti Europei.Sebbene il Napoli possa mostrare interesse per Zaniolo, è lo stesso calciatore che sembra incline a trasferirsi ai piedi del Vesuvio. Questa conferma arriva direttamente dall'entourage di Zaniolo, che ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli è una piazza bellissima, la verità è che sarebbe una soluzione molto gradita a Nicolò".Con l'avvicinarsi del mercato estivo, Zaniolo diventa un nome importante da associare alla possibile rivoluzione napoletana. La sua esperienza e il suo talento potrebbero essere un'aggiunta significativa per il club partenopeo in vista della prossima stagione.