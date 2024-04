Il futuro di Nicolò Zaniolo resta incerto. L'ex giocatore della Roma difficilmente sarà riscattato dall'Aston Villa ma l'intenzione non è di rimanere al Galatasaray. Zaniolo vorrebbe infatti tornare in Serie A. Il classe 1999, riferisce Tmw, sarebbe un pallino di Cristiano Giuntoli, che vorrebbe portarlo a Torino alle giuste condizioni. Già in passato la Juventus si era interessata al giocatore senza però mai affondare il colpo. Su Zaniolo ci sono gli occhi anche del Napoli e di Giovanni Manna, che si trasferirà in Campania proprio dalla Juventus a fine stagione.