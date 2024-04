Futuro Zaccagni, le parole dell'agente

Ad aumentate l'incertezza sul futuro di Mattiaci sono le parole dell'agente, Mario Giuffrida al Corriere della Sera: "". Zaccagni, che ha il contratto con la Lazio in scadenza nel 2025, è nel mirino della Juventus e negli ultimi giorni ci sono stati passi in avanti. "Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe.ha aggiunto l'agente sulla situazione di Zaccagni. Alla Continassa monitorano con attenzione la situazione visto che il giocatore, senza accordo con la Lazio, può diventare un'occasione di mercato.