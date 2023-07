Nell'edizione odierna,fa il punto sul futuro di Kenan Yildiz. "Di rinnovo per il momento non si è ancora parlato. Come è ovvio che sia, Yildiz piace molto, in Italia e all’estero. È arrivata un’offerta importante, da doppia cifra, da parte del Fenerbahce, che non è stata presa in considerazione; di club top in Europa attenti al giovane turco ce ne sono diversi, dal Bayern allo stesso Barcellona che stanotte affronterà per l’inizio della Soccer Champions Cup."