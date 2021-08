, l'assistente del tecnico del Borussia Dortmund Marco Rose, ha risposto su Twitter ad un commento relativo al futuro del centrocampista dei gialloneriIl belga, che è un obiettivo della Juve per questi ultimi giorni di mercato, ha il contratto in scadenza nel 2022, ma secondo Maric non lascerà Dortmund in questa sessione di mercato. Ecco la risposta dell'assistente, che spazza via le voci di mercato:"Witsel? Ovviamente si tratta soltanto di una sciocchezza.