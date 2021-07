Il direttore generale della Fiorentinaha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana a proposito del futuro della stella del club violaieri autore di ben sette gol in amichevole: "Dusan è un giocatore della Fiorentina, un calciatore molto importante per noi. Per questo stiamo continuando a comunicare ogni giorno col suo agente perché ovviamente speriamo di arrivare al più presto a un accordo con lui. Abbiamo preso un nuovo mister come Vincenzo Italiano, che porta un nuovo sistema di gioco: dobbiamo fare un'ottima stagione".