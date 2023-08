Il piano B del Real Madrid, nel caso non riuscisse ad acquistare Mbappé, potrebbe portare gli spagnoli a Dusan Vlahovic, per cui la Juve chiede dagli 80 ai 100 milioni secondo Tuttosport. In questo senso, un'accelerata potrebbe darla Carlo Ancelotti, visto che ha lavorato al Napoli con Cristiano Giuntoli. Una scorciatoia per imbastire l'eventuale operazione.