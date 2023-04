L'agente di Guglielmo Vicario, ha parlato del futuro del portiere a Pagine Romaniste: "Per ora ci sono solo sondaggi, non solo della Roma ma anche di tanti club importanti di Serie A. Negarlo non sarebbe giusto, ma per ora è solo un gioco di figurine. Tutti si sono interessati, è un nome molto in voga tra i portieri. Abbiamo avuto contatti con i giallorossi, ma per ora sono solo ipotesi, quello che è certo è che ha molte estimatrici. Anche club esteri si sono interessati per lui? Si, anche all’estero si sono interessati".