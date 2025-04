Futuro Tonali, la rivelazione di Di Canio: 'Vuole tornare in Italia'

Di Canio su Tonali: "Vuole tornare in Italia"

Tra i nomi caldi per l'estate c'è Sandro Tonali; il centrocampista italiano, attualmente al Newcastle, è un desiderio di diversi club tra cui la Juventus, che gradirebbe riportarlo in Serie A dopo le stagioni al Milan. Tonali sta facendo molto bene in Inghilterra da quando è tornato dalla squalifica e non sarà semplice convincere il Newcastle a cederlo.Di Tonali ha parlato Paolo Di Canio ai microfoni di Sky prima di Bayern Monaco-Inter: "Per l'Inter il giocatore ideale si chiama Sandro Tonali anche se so che è irrealistico" ha dichiarato l'ex attaccante.

Di Canio ha poi aggiunto sul futuro del giocatore: "Vuole fortemente tornare in Italia". Insomma, un indiscrezione importante e che non passerà inosservata in casa bianconera, dove da tempo c'è il nome di Tonali nella lista dei desideri.