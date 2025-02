Futuro Thiago Motta: 'Quarto posto è solo un passaggio obbligato'

Getty Images

Le parole di Cristiano Giuntoli sono state chiare, senza giri di parole: "Siamo convinti che stiamo creando valore, di avere una rosa giusta per centrare gli obiettivi e abbiamo l'obbligo di partecipare alla prossima Champions". Il direttore tecnico della Juventus ha posto un accento fondamentale sulla progettualità del club, sottolineando la convinzione di avere una squadra pronta a competere ad alti livelli. L’obiettivo è inequivocabile: il club deve garantire la qualificazione alla Champions League, una priorità che va oltre il semplice piazzamento. Ne parla Gazzetta.

Le sue parole sono state precise: "per responsabilità nei confronti dei nostri tifosi e della proprietà". Questo passaggio, seppur sintetico, è di fondamentale importanza per capire la filosofia della dirigenza. La Juventus è consapevole che il futuro della squadra dipende dalle scelte e dai risultati che arriveranno a fine stagione, e la qualificazione alla Champions League è il punto di partenza per ogni valutazione estiva. La pressione, quindi, è presente, ma non è l'unico fattore che guiderà il giudizio sul lavoro di Motta e sulla performance complessiva del club.Il quarto posto, che garantisce l'accesso alla massima competizione europea, è ritenuto dal club un "passaggio obbligato". Non basta, infatti, ottenere il quarto posto come semplice obiettivo, ma è necessario che la squadra dimostri di poter competere ai massimi livelli, con uno sviluppo concreto e una costante crescita.Le parole di Giuntoli, pur fermamente dirette, riflettono la volontà di costruire un futuro solido, senza compromettere le ambizioni immediate. L’attenzione si concentra ora sull’obiettivo primario, con la consapevolezza che il tempo per sbagliare è limitato. La Juventus è chiamata a dimostrare che la sua rosa è adeguata a centrare l’obiettivo, mantenendo alta la responsabilità nei confronti della proprietà e dei suoi tifosi.