Del futuro di Thiago Motta ha parlato il dirigente del Bologna, Claudio Fenucci come riporta il Corriere dello Sporti: "Quando è pronto parleremo. Viene al campo e lavora non solo sulla squadra ma anche sulla crescita individuale dei calciatori come se avesse un contratto lungo con noi". L'allenatore ha il contratto in scadenza a giugno e molti club si sono interessati per ingaggiarlo. Tra questi anche la Juventus, che da tempo ha messo Thiago Motta in cima alla lista dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri per guidare il club bianconero.