La notizia della grande offerta dall'Arabia Saudita per Matias Soulé è arrivata nella giornata di ieri. Il giocatore argentino però al momento preferisce rimanere al Frosinone fino al termine della stagione. In più, ci sono questioni tempistiche che complicano la trattativa con l'Al-Ittihad. Nel caso dell'Arabia Saudita il mercato in entrata si chiude il 30 gennaio. Significa che Soulé avrebbe pochissimi giorni per definire l'eventuale passaggio all'Al-Ittihad, squadra di Kanté e Benzema. Prospettiva, come detto, al momento improbabile. Lo riporta goal.com.