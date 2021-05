"Il regista che spostava gli scudetti ora è diventato l'allenatore del trasloco europeo. Era da dieci anni che la Juventus non si trovava fuori dalla zona Champions nel girone di ritorno: all'epoca Andrea Pirlo giocava ancora e si laureava campione d'Italia con il Milan, vivendo così l'ultimo successo di una lunga serie rossonera (prima di aprire il ciclo bianconero), mentre ora veste i panni del tecnico sconfitto e umiliato dalla sua ex squadra". Così La Stampa racconta la notte durissima di Andrea Pirlo, che ora deve raccogliere i cocci di una Juve tanto irriconoscibile quanto fallimentare.



E il futuro? Anche il presente è a rischio: "Il futuro di Pirlo alla Juventus è segnato - si legge - ma rischia addirittura di essere esonerato subito e sostituito da Tudor già nella trasferta con il Sassuolo di mercoledì. L’ipotesi del cambio in panchina era già balenata dopo il ko contro il Benevento e oggi dopo Juve-Milan con la Champions compromessa torna d’attualità".