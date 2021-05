L'annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma dalla prossima stagione, ha eliminato l'ipotesi Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa. L'ex allenatore della Juventus aveva avuto dei contatti con il club ma poi sono state fatte altre scelte; così Sarri si rimette in corsa, con la voglia e l'entusiasmo di ripartire da un nuovo progetto dopo lo scudetto conquistato in bianconero e l'ultima stagione senza squadra. Non è escluso che Sarri possa andare in Premier League, dove piace a Tottenham ed Arsenal.