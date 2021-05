Maurizio Sarri, predecessore di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus e ultimo allenatore bianconero in grado di vincere lo scudetto, sta per trovare una nuova sistemazione. Non è certo un mistero infatti, che il tecnico toscano sia vicinissimo alla Roma per prendere il posto di Paulo Fonseca alla fine di questa stagione. La notizia viene rilanciata anche da Repubblica, che spiega come Sarri incontrerà in settimana i dirigenti giallorossi, mostrando in tal modo di preferire il club della capitale rispetto al Tottenham, che pur lo aveva cercato per il dopo-Mourinho.