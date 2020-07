Intervenuta su Sky Sport, Carolina Morace ha parlato della situazione della Juventus e della posizione di Maurizio Sarri: "Il mio timore è che la società in questo momento stia vedendo in che modo l'allenatore gestirà questa pressione - ha detto la Morace - credo che non sia riuscito a conquistare la fiducia da parte dei giocatori che dovrebbero seguirlo. Nel momento in cui è lo stesso Sarri a dire che la squadra non fa quello che gli dice lui, o si cambia una rosa intera o si sostituisce l'allenatore".