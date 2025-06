Futuro Sancho, il Napoli si allontana: la Juventus può approfittarne

Novità per Sancho: la Juventus sorpassa il Napoli?

farà di nuovo parlare di sé in quest'estate e il motivo è che è come un anno fa al centro del mercato considerando che non rimarrà al Manchester United, dove è rientrato dal prestito al Chelsea, che non lo ha riscattato. L'esterno inglese è nel mirino soprattutto di club italiani ed in particolare Napoli e Juventus. I bianconeri già l'estate passata avevano concretamente provato ad acquistare il classe 2000 senza però riuscire a definire l'accordo per questioni economiche e tempistiche.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, con il Napoli i rapporti si sono raffreddati per il nodo stipendio: l’ex Borussia guadagna infatti 15 milioni lordi, troppi per il club di De Laurentiis, che a prescindere preferirebbe mettere Dan Ndoye del Bologna a disposizione di Antonio Conte. In mezzo a queste incertezze, si legge, può infilarsi il buonsenso bianconero: il prezzo di 25 milioni di euro non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile, mentre sull’ingaggio è inevitabile doversi venire incontro.