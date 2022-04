Roy Keane, a Sky Sports, parla così del futuro di Salah: "Salah potrebbe anche pensare a una nuova esperienza di vita, non dobbiamo credere che si tratti solo di una questione di soldi, anzi direi tutt'altro. Ha già giocato all'estero prima di arrivare al Liverpool e magari vuole riprovarci in un altro paese. Penso che la Spagna sarebbe la migliore opzione per lui".