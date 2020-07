Probabilmente la prossima partitagiocherà per l'assenza di de Ligt squalificato, ma il difensore classe '94 sta trovando sempre meno spazio nella Juventus. La dirigenza sta pensando a una cessione dell'ex Empoli, che in questo mercato caratterizzato da scambi può diventare un jolly di Paratici. Il difensore può essere inserito come contropartita in tre trattative: con il Napoli per arrivare a Milik, con la Fiorentina per arrivare a Chiesa e con la Roma per arrivare a Zaniolo.