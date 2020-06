Il futuro di Daniele Rugani con la maglia bianconera sembra essere ormai arrivato al capolinea: il difensore ex Empoli, infatti, ha un costo d'ingaggio di 3,5 milioni di euro, troppo per le casse della Juventus. Così, Fabio Paratici studia la nuova destinazione per Rugani: vagliata la Roma, secondo quanto riporta Calciomercato.com, potrebbero aprirsi nuovi spiragli con la Fiorentina. Con i Viola, infatti, sono ancora aperti i discorsi per Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli: Rugani potrebbe essere un'opzione per far scendere il prezzo di uno dei due.