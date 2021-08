difficilmente si muoverà dalla Juventus in questi ultimi venti giorni di mercato. Il difensore classe '94 piace a Betis Siviglia e Lazio dove è arrivato il suo mentore Maurizio Sarri, ma il nodo è legato all'ingaggio del giocatore che percepisce 3 milioni di euro netti a stagione. La Juve non intende contribuire al pagamento dello stipendio con una percentuale, la volontà dei bianconeri al momento è quella di tenerlo in rosa come quarto centrale dietro a De Ligt, Bonucci e Chiellini.