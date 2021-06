Con il Portogallo fuori dall'Europeo Cristiano Ronaldo deve fare una scelta sul suo futuro. Il Corriere dello Sport analizza le tre strade dell'attaccante, partendo dalla possibile permanenza alla Juve: "Ha un contratto che scade nel 2022. Può essere tentato di provare ancora l'assalto alla coppa per la quale è stato chiamato nel 2018 dal club bianconero". La seconda ipotesi è il Psg: "Il club parigino sta allestendo uno squadrone. E gli sceicchi possono offrirgli anche un ruolo di testimonial per Qatar 2022". Più complicata la suggestione Manchester United: "Affascina l'idea di un ritorno in Premier dove è cominciata la scalata. Ma a Manchester adesso il primo obiettivo è Sancho".