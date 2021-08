Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, l'agente diJorge Mendes starebbe parlando con il Manchester City del suo assistito! A poche settimane dalla fine del mercato il futuro di CR7 è ancora incerto, lo sceicco dei Citizens Mansour ci pensa davvero e anche dopo l'arrivo di Grealish per 117 milioni di euro non avrebbe problemi a fare un altro investimento importante. Per evitare una minusvalenza, alla Juve servono almeno 30 milioni di euro per separarsi da Ronaldo.