Da una parte lo sguardo puntato sulla finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra, dall'altra l'occhio cade sul profilo Instagram di. Una foto che all'apparenza non vuol dire nulla - il portoghese si è fatto fotografare in pantaloncini - può diventare un indizio di mercato. Tra i tantissimi commenti infatti spunta quello di Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juve e amico di CR7 che ha scritto: "Cristiano ti aspettiamo in campo".