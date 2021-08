Jorgeè appena atterrato a. A raccontarlo i media portoghesi, che hanno anche immortalato il super agente diappena rientrato in città. Per Mendes non sono giorni semplici: al primo posto c'è la trattativa - che sembra in dirittura d'arrivo - tra la Juventus e il City proprio per CR7. Non solo: con i Citizens deve anche chiudere l'affare Bernardo Silva, in uscita da Manchester e in attesa di un'offerta concreta in questi ultimissimi giorni di mercato. Insomma: da dove riparte Jorge Mendes? Da Oporto. Dal Portogallo. Inizio e fine di ogni esperienza.