Come racconta La Gazzetta dello Sport, Ronaldo è pronto a lasciare nel caso in cui la Juve dovesse fallire l'aggancio alla Champions League. "Numeri da fenomeno che stridono però con quelli della Juventus, che da ieri si ritrova momentaneamente fuori dalla zona Champions (stessi punti del Napoli, che però è in vantaggio negli scontri diretti) e con 11 lunghezze in meno rispetto a un’annata fa - si legge su Gazzetta -. Cristiano è stato il migliore della Juve per tiri nello specchio (3), sponde (3) e dribbling riusciti (3), però non è bastato per ritrovare il successo dopo la batosta con il Benevento. Mercoledì allo Stadium arriverà il Napoli: sarà uno scontro diretto per l’Europa che conta e la Juve non può più permettersi di sbagliare. Anche per trattenere Ronaldo, che senza Champions è difficile immaginare ancora in bianconero".