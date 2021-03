Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League Cristiano Ronaldo potrebbe davvero lasciare Torino a fine stagione. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma adesso l'addio del portoghese con un anno di anticipo non è più utopia. Ma chi si può permettere di investire 100 milioni su CR7? Tra le possibili destinazioni c'è il Psg anche se nei piani del club non ci sono in programma investimenti monstre c'è il City che però preferirebbe Messi e il Manchester United, che già da tempo studia un clamoroso ritorno del giocatore.