, a El Larguero, ha parlato così di: "Non conosco la situazione di Cristiano Ronaldo, però la penso come molte persone. Si sono dette tante cose negli ultimi venti giorni, ma non credo che ci sia possibilità che vada all'Atletico Madrid, per varie ragioni. Sarebbe una cosa molto strana vedere Cristiano tornare a Madrid ma per giocare i derby contro il Real. Mi dovrei stropicciare gli occhi per crederci. Non penso succederà".