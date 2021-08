Jorge Mendes continua a lavorare giorno e notte per cercare una nuova sistemazione a, partito dalla panchina nel debutto in campionato contro l'Udinese. Ad oggi il portoghese è più vicino alla permanenza a Torino, ma nelle ultime settimane il suo agente ha rifatto un giro di chiamate per sondare di nuovo il terreno con il Psg, col Manchester United, con il Manchester City e col Real Madrid. . L'idea è quella di tenere vive tutte le piste da qui a fine mercato.