Nella notte in Spagna hanno lanciato un'indiscrezione secondo la qualepotrebbe tornare subito al Real Madrid. Dopo la smentita da parte di Ancelotti che in un tweet ha spiegato di non aver mai chiesto il giocatore, però, anche la Juventus ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di privarsi del portoghese con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto, e che non c'è stato nessun contatto con il Real.