Cristiano Ronaldo non è abituato a perdere, dopo il ko in Coppa Italia il portoghese ha fame di successo e vuole conquistare lo scudetto il prima possibile per poi concentrarsi sulla Champions che potrebbe alzare al cielo nella sua Lisbona. Per quanto riguarda il suo futuro il portoghese ha le idee chiarissime: non vuole muoversi dalla Juventus; Cristiano ha intenzione di rimanere in bianconero per portare avanti il percorso iniziato un anno fa.