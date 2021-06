Una bandiera della storia del Portogallo come Paulo Futre ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo mandando un messaggio alla Juventus: "Non devo essere io a dare consigli al giocatore, ma posso assicurare che un campione del suo livello può fare ancora altri tre o quattro anni ad altissimi livelli. Se fossi nella Juve ci penserei bene prima di lasciarlo andare. Ronaldo è il giocatore più forte del mondo, e su questo non si discute".