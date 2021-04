Dalla Spagna fanno sapere che il Manchester United ha già presentato una proposta per riportare Cristiano Ronaldo in Inghilterra: secondo Don Balon infatti i Red Devils avrebbero messo sul piatto un contratto da 17 milioni di euro a stagione, ma non basterebbero a convincere il portoghese a lasciare la Juventus. Secondo la stampa spagna Cristiano vorrebbe un ingaggio superiore ai 31 milioni di euro, che corrisponde all'attuale stipendio che guadagna in bianconero.