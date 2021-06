Dal Portogallo arrivano consigli a Cristiano Ronaldo sul suo futuro. Nella conferenza di ieri l'attaccante della Juventus ha dribblato la domanda di mercato, e oggi l'ex attaccante Nuno Gomes ha parlato così di CR7: "Ronaldo è in un'età e in momento della sua carriera e della sua vita nel quale ormai può decidere il meglio per lui - ha detto a Sky - Se devo dargli per forza un consiglio gli dico quello che ho sempre portato con me: di stare, o di andare, dove si sente felice".