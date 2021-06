In attesa che Cristiano Ronaldo sciolga i dubbi sul suo futuro, Jorge Mendes non vuole perdere tempo e si è già iniziato a muovere per il futuro del portoghese. L'attaccante non ha ancora deciso se rimanere a Torino e dopo l'Europeo prenderà una decisione definitiva, intanto il suo procuratore sta incontrando i top club interessati a CR7 - Psg e Manchester United su tutti - per capire quale potrebbe essere la destinazione migliore se il giocatore dovesse decidere di andare via dalla Juve.