La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Ronaldo, spiegando che per ora Mendes non ha portato nessuna offerta alla Juventus. Del resto non sono molti i club che possono permetterselo: uno è il Manhcester United che però sta per investire 90 milioni su Sancho che rappresenta una priorità; l'altra pista è quella che porta al Psg che se dovesse riuscire a rinnovare Mbappé difficilmente andrebbe su CR7. Così si (ri)apre una vecchia pista, quel Real Madrid che se dovesse fallire l'assalto proprio a Mbappé potrebbe virare su Ronaldo provando il suo ritorno.