Quella appena cominciata può essere la settimana-chiave per il futuro di. Nei prossimi giorni infatti, secondo il Corriere dello Sport, l'agente del giocatore Jorge Mendes è atteso in Italia per parlare con la Juventus del futuro del suo assistito. Al momento, come ha confermato il ds Cherubini, non ci sono stati segnali d'addio da parte di CR7 e anche la Juventus non ha necessità di darlo via, ma se l'attaccante decidesse di andare via Allegri non si dispererebbe. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti.