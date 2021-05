Secondo quanto riportato da Record, quotidiano portoghese vicino alle vicende di Ronaldo, "c'è ancora molto da definire sul futuro di Cristiano. Una cosa è certa: ha un altro anno di contratto. Per questo rimarrà alla Juve oppure cambierà club per una squadra che abbia ambizioni di vittoria in Champions League". Il ritorno a Lisbona, a fine carriera, è un desiderio già segnalato e ne ha parlato anche mamma Dolores. Per ora non è nei suoi pensieri: c'è ancora tempo per pensare all'ultima tappa.