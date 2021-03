Ronaldo andrà via dalla Juve? Il campanello d'allarme è scattato dopo l'eliminazione dalla Champions League, quando secondo la stampa spagnola il suo agente Jorge Mendes si è messo al lavoro per cercare una nuova destinazione al portoghese. La Juve non vuole perderlo come ha spiegato anche Pavel Nedved in una recente intervista a Dazn, ma secondo il Corriere di Torino non farebbe neanche un braccio di ferro se il giocatore decidesse di partire. Il quotidiano parla di contatti tra i dirigenti bianconeri e Mendes, che però non è ancora mai stato a Torino nell'ultimo periodo.