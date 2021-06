La stampa spagnola assicura che, in caso di addio di Ronaldo alla Juventus, la squadra in pole per l'attaccante portoghese è il Psg. A riportarlo è As, secondo il quale i parigini sarebbero l'unico club disposto a fare un investimento importante per CR7, più del Real Madrid al quale il giocatore è stato accostato di nuovo negli ultimi giorni dopo il ritorno di Carlo Ancelotti. Al momento, però, la soluzione più concreta sembra essere la permanenza alla Juve, con la quale Ronaldo ha un contratto di un'altra stagione.