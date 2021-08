La Juventus sta provando da tempo a trovare una sistemazione ad. I dirigenti sono al lavoro ma la verità è che non c'è nessuna offerta per il centrocampista gallese. A bloccare la sua cessione infatti è l'ingaggio da 7 milioni di euro, considerato troppo alto da tutti i club che si sono fatti avanti per l'ex Arsenal: nei mesi scorsi, infatti, era arrivato qualche sondaggio da parte del Wolverhampton e del Newcastle ma non se n'è fatto nulla.