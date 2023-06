La Juventus sta facendo un tentativo in extremis per convincere Rabiot a rinnovare per un'altra stagione alle stesse cifre di quelle attuali (circa 7 milioni di euro). Ne parla il Corriere dello Sport secondo cui al francese, nonostante i vari interessamenti non sono arrivare ancora offerte concrete ed ecco perché la Juve può antiicpare la concorrenza. Inoltre, la permanenza di Allegri e la consapevolezza di essere centrale in questa squadra sono fattori che possono favorire il suo sì alla proposta bianconera.