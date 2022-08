Dopo l'incontro con l'entourage di #Rabiot, John Murtough, ds del Man Utd lascia Torino pic.twitter.com/QhihNXfs2A — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 12, 2022

Era atterrato in mattinata all'aeroporto diil direttore sportivo delJonh. Alle ore 16.50 ha fatto ritorno a Caselle per lasciare il capoluogo piemontese e fare ritorno a. Argomento del giorno? Cercare die in particolare la mamma agente Veronique a lasciare Torino e ad accettare le lusinghe deiPunto debole dello United è la mancata partecipazione alla prossimae la volontà del francese sarebbe quella di poterla disputare. Si tratta ancora. Mourtough non ha voluto lasciare dichiarazioni al momento della sua partenza da Caselle. Di seguito il video