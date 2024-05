La situazione diallaè un mix di incertezza e possibilità. Non è un obiettivo vero e proprio per il club, considerando che attualmente è ancora un giocatore della squadra. Tuttavia, con il suo contratto in scadenza il 30 giugno, la sua permanenza è tutto tranne che garantita. Un anno fa sembrava destinato a lasciare la squadra, ma un accordo ponte per una stagione è stato trovato da Giovanni Manna con la madre e agente di Rabiot, Veronique.Con l'ex direttore sportivo Giovanni Manna ora al Napoli, sarà Cristiano Giuntoli a incontrare la signora Rabiot nelle prossime ore o giorni. I contatti con lei sono in corso da tempo, e Giuntoli è chiamato a gestire la delicata situazione contrattuale del centrocampista francese. L'addio di Allegri, con cui Rabiot aveva un forte legame, potrebbe non essere d'aiuto, ma al contempo potrebbe non essere un ostacolo insormontabile. Il fatto che Thiago Motta e Rabiot siano stati compagni al Paris Saint-Germain, oltre alla loro esperienza condivisa in Champions League e Mondiale per club, sono fattori che potrebbero giocare a favore di una possibile permanenza di Rabiot alla Juventus.In questo momento di transizione e cambiamenti nella Juventus, la situazione di Rabiot rappresenta uno dei nodi da sciogliere. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione e se il centrocampista francese resterà o meno a Torino nella prossima stagione.